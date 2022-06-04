4 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Не только инфляция и ценовой шок ждут Евросоюз в случае введения нефтяного эмбарго на российскую нефть. Мир уже не станет прежним — мнения из соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 14:51 — REGNUM Заявление главы исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрама Вольфа о грядущих росте инфляции и ценовом шоке в случае введения частичного эмбарго на нефть из России спровоцировали ироничные высказывания в соцсетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

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«Заварили кашку? Кушайте на здоровье!» — предлагает Анна Немчинова.

«Толпы голодных европейцев поедут в Африку? Там хоть бананы растут!» — отметил Олег Князь.

«А скоро еще и украденные деньги у России возвращать. Так что утереться придется всей Европе», — считает Сергей Асеев.

«У меня Европа ассоциируется с самоубийцей, который занимается кровопусканием до своего конца! Самое смешное — он (самоубийца) — это делает для зрителей (США)», — поделился Станислав Соловьев.

«Вот интересно, члены ЕС когда последний раз смотрели на карту мира? Они реально думают, что кроме них и амеров на земле больше никого нет? И мы не найдем покупателей на свою нефть и свой газ? Найдем! А цена даже с учетом скидок будет выше, чем раньше. За что спасибо Европе», — поделилась мнением Юлия Асеева.

«Мир совершенно изменился, а им всё кажется, что они пуп земли. Вчера премьер Индии четко высказался на сей счет!» — поддерживает Светлана.

«Ох уж этот шестой пакет санкций», — иронизирует Наталья.

Пояс Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«От западных санкций против России пострадает вся мировая экономика в принципе. Европа и США ослепли от русофобии и просто не видят, что они бьют по самим себе. Жаль, что они не идут на диалог, а лишь обостряют конфликт», — считает Мария Фёдорова.

«Европа и Запад в целом не увидит больше дешевых энергоресурсов — халява закончилась! Европу США загоняет в экономическую яму, требуя ввести эмбарго и делая их продукцию неконкурентоспособной, но в то же время сами собираются продолжать закупать нефть и нефтепродукты у России с дисконтом..» — считает Мария Коломиец.

«Интересно, а если им резко снизить поставки нефти, что произойдёт?! Они же ввели санкции — вот пусть и пробуют в них жить», — рассуждает Марина.

«Мы снова всех переиграли», — считает Иван Артемьев.

«Всё вполне грамотно наши сделали. Европа к осени будет выглядеть жалко», — заметил Игорь.

«В этом мире ничего не поменялось — vae victis (лат. горе побеждённым). И жалеть европейцев, живущих под оккупацией США, нет никакого желания», — считает Владислав Зимин.

«ЕС правят идиоты, а народ в Европе с промытыми мозгами, причем специально общество сделали атомистическим, чтобы люди не смогли объединиться», — отметил Юрий Курусь.

«Уже июнь, не за горами осень, а там зима, как нефть и газ из-за океанов танкерами возить будете. Запасаемся попкорном и усаживается поудобнее», — предлагает Дмитрий.

«Ждем революций в Европе», — считает Маргарита.

«Обычные жители ЕС будут очень злы на украинцев. Скоро многие не потянут счета за электроэнергию и начнут забывать про ежедневное принятие душа», — напоминает Екатерина Быстрова.

«Еще пару пакетов их санкций, и еврожопа и эти сраные, охромевшие от своей «ведущей» роли в мире — США, начнут дохнуть, как во время чумы, мир станет чище, Содом и Гоморра, этим гнидам необходим, хотя бы раз в год», — поделился Иван Лимарев.

«Вот до чего довели бездумные санкции против России, люди стран Европы почувствовали это на своём кошельке. Ведь все знают, что жить чужой головой нельзя, пропадёшь, но именно так делают руководители стран Европы, считая себя умными людьми, слушая приказы из-за океана и выполняя их! Ну и к чему пришли, наказали Россию? Да нет, сделали хуже только себе, и мало того, вплотную приблизили весь мир к ядерной войне, где победителей не будет, как известно», — считает Владимир Андрианов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что из-за шестого пакета антироссийских санкций Европу ожидают инфляция и ценовой шок, заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф в беседе с немецким журналом Der Spiegel. По его словам, для ЕС это может стать — «худшим из возможных сценариев». Эксперт уточнил также, что частичное антироссийское эмбарго может привести к снижению доходов России от торговли нефтью только в долгосрочной перспективе.

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