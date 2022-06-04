Москва, 4 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В мае 2022 года в России реализовано 8179 грузовиков, автобусов и лёгких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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В сравнении с предыдущим месяцем продажи малотоннажных грузовиков сократились на 27%. В годовом исчислении — по отношению к маю 2021 года — объём продаж упал на 58%.

Более половины продаж коммерческой техники пришлось на грузовые автомобили. В этом сегменте падение продаж оказалось менее существенным, составив 22% за месяц.

Продажи авто класса LCV за месяц упали на 37%. Объёмы продаж автобусов в сравнении с апрелем 2022 года практически не изменились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2022 года российские заводы выпустили на 5,3% больше грузовых автомобилей, чем за этот же период 2021 года.