Донецк, 4 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Еленовку и Макеевку в ДНР. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:45 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 5 снарядов калибра 122мм; ️13:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка обесточен водоузел.