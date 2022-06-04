Париж, 4 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В комментариях к статье французской газеты Le Figaro, в которой говорится о поставках киевскому режиму реактивных систем залпового огня производства США, читатели издания 4 июня высказались за то, чтобы наказать украинского лидера Владимира Зеленского за преступления Киева против мирных жителей Донбасса.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2018. Украина Владимир Зеленский

При этом большинство комментирующих статью выступают за то, что в конфликте на Украине виноваты страны Запада.

«Не верьте, что Зеленский по прозвищу «мясник Украины» совсем один. У него целая армия киллеров, в том числе батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который совершал преступления в Донбассе», — написал один из читателей.

«У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все (100 процентов) украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. А я им доверяю», — добавил другой читатель.

«Байден — военачальник-катастрофа, который думает только об интересах Америки», — указал пользователь с ником claudejacquem.

«Тем временем Украина бомбит гражданские районы Донбасса, ежедневно убивая женщин и детей, при преступном равнодушии Запада. Ни одной статьи, ни одного фото по этой теме, даже ни слова. К счастью, есть социальные сети… И это американское оружие будет убивать еще больше мирных жителей, потому что это, видимо, новая тактика режима Зеленского: убивать, чтобы отомстить», — указал Adama21.

«Президент (РФ) Владимир Путин и Россия преподают остальному миру урок того, как вести себя с теми, кто вам угрожает», — заключил другой читатель Le Figaro.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подводные лодки попросил у главы минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт в ходе своего визита в Германию председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.