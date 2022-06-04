София, 4 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц посетит 11 июня Болгарию с кратковременным рабочим визитом. Об этом 4 июня сообщает софийская информационная служба News.bg.

(сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons Канцлер Германии Олаф Шольц

Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в Софии Шольц встретится с президентом этой балканской страны Руменом Радевым, болгарским премьер-министром Кирилом Петковым, а также депутатами Народного собрания (парламента) РБ. Среди запланированных для обсуждения тем — вопросы выделения Болгарии дополнительной финансовой помощи в рамках программ ЕС, а также расширение присутствия сил НАТО на болгарской территории.

Информация о приезде немецкого канцлера вызвала недовольство в ряде политических кругов Болгарии. Представители ряда местных патриотических партий и движений объявили о намерении бойкотировать указанный визит.