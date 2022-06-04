Лондон, , 13:51 — REGNUM Лондонский «Челси» и «Тоттенхэм» претендуют на 20-летнего универсального защитника «Ред Булл Лейпцига» и сбор6ной Хорватии Йошко Гвардиола. Об этом 4 июня сообщило издание Daily Mail.

В прошедшем сезоне Йошко Гвардиол принял участие в 46-ти матчах за «быков» во всех турнирах (Бундеслига, Лига Чемпионов, Лига Европы, Кубок Германии), в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Йошко Гвардиол выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 1 июля 2021 года после перехода из загребского «Динамо» за 18,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.