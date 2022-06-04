Лидс, Великобритания, , 13:45 — REGNUM Как сообщает издание The Athletic, руководство «Лидс Юнайтед» установило ценник на 25-летнего нападающего сборной Бразилии Рафинью. По информации источника, клуб готов отпустить футболиста, если поступит предложение в размере 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на бразильского нападающего претендует каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Текущее соглашение Рафиньи с «Лидс Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Рафинья принял участие в 35-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Рафинья выступает за «Лидс Юнайтед» с 5 октября 2020 года после перехода из «Ренна» аз 18,6 миллиона евро. Ранее бразилец выступал за «Виторию Гимарайнш» и лиссабонский «Спортинг».