Бухарест, , 13:44 — REGNUM Сразу в 10 крупных округах Румынии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой наводнений. Об этом 4 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Nicolas Raymond

Как утверждают местные гидрологи, наибольшая опасность затопления грозит уездам Бистрица-Нэсэуд, Клуж и Бихор на северо-востоке страны, а также Марамуреш и Сату-Маре на румынском северо-западе. В некоторых районах не исключена частичная эвакуация населения.

Представители местных экстренных служб обратились к населению с призывом воздержаться от посещения потенциально опасных регионов. Соответствующее предупреждение будет действовать до понедельника, 6 июня.