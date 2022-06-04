Париж, , 13:41 — REGNUM На территории стадиона «Стад де Франс» в Париже, где 3 июня проходил матч между сборными Франции и Дании по футболу в рамках чемпионата Лиги наций, во время игры правоохранителями было задержано 39 человек. Об этом 4 июня сообщает парижская префектура полиции на своей странице в одной из соцсетей.

Задержание Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Полиция и жандармы, обеспечивавшие порядок вокруг «Стад де Франс» и на транспорте, провели 39 задержаний», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что одно из задержаний было связано с попыткой похитить телефон и банковской карты у болельщика сборной Дании в метро, и еще один — с попыткой пробраться на стадион в обход пропускных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Париже состоялся матч между соборными Франции и Дании в рамках чемпионата Лиги наций, который завершился победой датчан со счетом 1:2.