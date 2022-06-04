Нур-Султан, , 13:36 — REGNUM Власти Казахстана решили изменить название марки нефти Urals на KEBCO (Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти), передает Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В связи с недавними значительными геополитическими изменениями и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через порты РФ с июня 2022 г. применяется следующее название сорта — KEBCO», — отмечается в сообщении компании «CNPC-Актобемунайгаз», осуществляющей транзит нефти.

Казахстан использует российские морские порты в качестве транзитного маршрута для 20% своего экспортного потока нефти.