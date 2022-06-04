Донецк, 4 июня 2022, 13:33 — REGNUM Из-за обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка обесточен водоузел. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
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«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Донецке обесточен Петровский водоузел», — отмечается в сообщении.
С начала суток представительство ДНР в СЦКК сообщило уже об 11 фактах обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ.