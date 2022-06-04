Донецк, , 13:30 — REGNUM Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:55 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»; ️13:03 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка: выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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