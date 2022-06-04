Санкт-Петербург, 4 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. 4 июня профильный немецкий интернет-портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Общая рыночная стоимость состава составила 122 миллиона евро.

Логотип «Зенита»

Голкипер: Матвей Сафонов («Краснодар», 16 миллионов евро)

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит», 16 миллионов евро), Вильмар Барриос («Зенит», 20 миллионов евро), Родригао («Сочи», 3,5 миллиона евро), Марио Фернандес (ЦСКА, 8 миллионов евро).

Полузащитники: Кристиан Нобоа («Сочи», 1 миллион евро), Себастьян Шиманьский («Динамо», 14 миллионов евро), Клаудиньо («Зенит», 18 миллионов евро), Арсен Захарян («Динамо», 15 миллионов евро).

Нападающие: Матео Кассьерра («Сочи», 4,5 миллиона евро), Гамид Агаларов («Уфа», 6 миллионов евро).

По итогам прошедшего сезона чемпионом Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 стал санкт-петербургский «Зенит», одержавший девятнадцать побед, потерпевший три поражения и набравший 65 очков.