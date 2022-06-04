Бухарест, , 13:27 — REGNUM По меньшей мере, 700 человек были эвакуированы из здания крупного торгового центра в столице Румынии Бухаресте после сообщения о якобы заложенном в один в один из павильонов структуры взрывном устройстве. Об этом 4 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Согласно официальной информации, около двух часов назад неизвестный гражданин написал электронное письмо в управление универсальной экстренной службы «112», в котором сообщил об угрозе взрыва. По указанному адресу срочному выехали саперы, кинологи и жандармы.

Соответствующий район оцеплен. Ведутся работы по обнаружению взрывчатки.

Одновременно правоохранители ведут поиски автора послания. Если его информация окажется ложной, и он будет задержан, ему может грозить до 7 лет лишения свободы.