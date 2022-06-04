София, , 13:26 — REGNUM Общее количество переселенцев с Украины, размещенных в пунктах временного пребывания беженцев на территории Болгарии, составило 22 тыс. человек. Об этом 4 июня со ссылкой на заявление председателя болгарского Агентства по делам беженцев Марианы Тошевой сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, все указанные лица получат необходимые продукты, а также медицинскую помощь. При этом их соотечественники, не пожелавшие покинуть занимаемые ими номера в курортных гостиницах и частных домах на территории Болгарии, будут лишены какой-либо финансовой поддержки со стороны официальной Софии.

Напомним, с 1 июня болгарское правительство отказалось выделять средства на проживание и питание граждан Украины в крупных отелях по всей Болгарии. Это вызвало волну недовольства украинских переселенцев.

Всего с 24 февраля нынешнего года статус беженцев в Болгарии получили 120 тыс. украинцев.