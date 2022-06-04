Москва, 4 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в России снизилось на 28,7% в сравнении с предыдущими сутками. 4 июня об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Российские медики за истекшие сутки выявили 4101 новый случай коронавирусной инфекции. Госпитализация потребовалась 1493 пациентам.

Выздоровели после перенесённого заболевания 5132 человека. Умерли от последствий COVID-19 за истекшие сутки 82 человека. Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 2093 госпитализациях, 4188 новых случаях и 78 летальных исходах.

Смертность от COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 100 случаев в сутки в мае 2022 года. Суточная смертность превышала этот показатель с осени 2020 года.

Пик смертности пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года. В эти месяцы ежедневно фиксировалось до 1200 летальных исходов.