В России госпитализировали 1493 пациента с COVID-19 за сутки
Москва, 4 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в России снизилось на 28,7% в сравнении с предыдущими сутками. 4 июня об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Российские медики за истекшие сутки выявили 4101 новый случай коронавирусной инфекции. Госпитализация потребовалась 1493 пациентам.
Выздоровели после перенесённого заболевания 5132 человека. Умерли от последствий COVID-19 за истекшие сутки 82 человека. Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 2093 госпитализациях, 4188 новых случаях и 78 летальных исходах.
Смертность от COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 100 случаев в сутки в мае 2022 года. Суточная смертность превышала этот показатель с осени 2020 года.
Пик смертности пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года. В эти месяцы ежедневно фиксировалось до 1200 летальных исходов.