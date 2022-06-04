Москва, 4 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Заявление посольства Германии о якобы работе «без ограничений» российских журналистов в стране прокомментировала 4 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как напомнила Захарова, накануне посольство Германии в Москве заявило, что сообщения о дискриминации российских журналистов в ФРГ якобы является неверным и «в действительности все обстоит с точностью до наоборот», и в данный момент якобы работает много представителей СМИ из РФ, якобы «без каких-либо ограничений».

«И вчера же один немец прислал мне фотографию своего телевизора, который выдаёт следующую надпись: «Этот канал временно недоступен. Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно скорее. Причина неполадки не в Вашем оборудовании». Причина неполадок — блокировка в Европе российских СМИ. Этот человек хотел посмотреть телеканала «Россия». Очень жду комментарий посольства ФРГ в Москве на тему свободы слова и что-нибудь о «с точностью наоборот», — написала в своем сообщении официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что западные санкции в отношении членов семей российских чиновников являются двойным беззаконием.