Буэнос-Айрес, 4 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. 38-летний экс-нападающий «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Аргентины Карлос Тевес 4 июня объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Alfonso Jimenez Карлос Тевес

В прошедшем сезоне Карлос Тевес, выступая за «Бока Хуниорс», принял участие в семнадцати матчах за аргентинский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Карлос Тевес выступал в европейских клубах в период с 2006 по 2015 годы после перехода из «Коринтианса» в «Вест Хэм Юнайтед» за 14,6 миллиона евро. Сезоны 2007/08 и 2008/09 футболист провел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.