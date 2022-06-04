4 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Заявление гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возобновлении работы немецкого телескопа eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ» поддержали в соцсетях.

Светлана Шаповалова, , 14:04 — REGNUM Известие о том, что Роскосмос восстановит работу немецкого телескопа eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ», активно поддерживают в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

МКС Nasa.gov

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«Правильно! Для чего тогда строили и запускали эту обсерваторию?! Наука выше политики!» — считает Азамат Башкиров.

«И это правильно… Либо пусть прилетают и забирают с МКС», — поддерживает Игорь Рогатин.

«Всё верно, Рогозин. Ибо не фиг!» — соглашается Евгений Кириллов.

«Правильно! Берите всë в свои руки!» — предлагает Андрей.

«Всё правильно: было ваше — станет наше», — замечает Вячеслав Новиков.

«Урок немцам и всему миру», — считает Светлана.

«Конфисковать немецкий телескоп и делу край», — предлагает Владимир.

Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории Спектр-РГ: eROSITA — большие зеркала слева внизу; ART-XC — меньшие зеркала справа вверху DLR German Aerospace Center

«Какое космический телескоп имеет отношение к ситуации на Украине?! Все-таки демократия явно приводит к деградации западных мозгов до уровня держащей уши ниточки», — иронизирует Сергей Балашов.

«Украина является поводом для начала процессов по перераспределению мирового влияния. События на Украине вынуждают всех заинтересованных участников предпринимать в срочном порядке действия. Польша вот попыталась западные области Украины себе забрать под эгидой миротворческой миссии, но их в НАТО послали куда подальше. Ну, а Россия поломала все карты», — поделилась мнением Анна Бондарева.

«Украина уже давно превратилась в оружие, которое США использует против России. Не зря американцы так активно разжигали украинский конфликт», — соглашается Майя.

«Рогозину 5 баллов, красавчик! Но думаю, тут не без негласного согласования немецких коллег обошлось. В немецкой космической сфере наверняка адекватные люди работают, которые понимают ценность науки перед политикой. Вот они и нашептали нашим, чтобы наши включили их аппарат вопреки политическим санкциям. Нам всё равно терять нечего, хуже чем сейчас отношения между странами всё равно уже не будут. А данные о Вселенной получить надо», — рассуждает Олеся Свиридова.

Как сообщало ИА REGNUM, космическая обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в июле 2019 года. На космическом аппарате установлены российский телескоп ART-XC и германский прибор eROSITA. Телескопы предназначены для работы в паре.

О необходимости восстановить работу заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, те, кто ранее принял решение приостановить работу телескопа, не имеют морального права останавливать исследования.

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