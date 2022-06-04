Вашингтон, 4 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. По итогам 2021 года жертвы мошенников среди владельцев криптовалют потеряли в 60 раз больше средств, чем в 2018 году. Об этом свидетельствует отчёт федеральной торговой комиссии США (FTC).

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С начала 2021 года в FTC зарегистрировали более 46 тысяч случаев мошенничества с криптовалютами. Общие потери владельцев криптовалют от действий мошенников превысили $1 млрд, что почти в 60 раз превышает показатели 2018 года.

В FTC отмечают, что в среднем жертвы мошенников потеряли $2600. Чаще всего мошеннические действия совершались с криптовалютами Bitcoin (70% случаев), Tether (10%) и Ether (9%).

По данным FTC, на криптовалюты пришлось почти четыре из каждых десяти долларов, потерянных в результате мошенничества в социальных сетях. Чаще всего мошенники похищали средства в ходе операций с фиктивными инвестициями.