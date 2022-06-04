Москва, , 13:05 — REGNUM Западные санкции в отношении членов семей российских чиновников являются двойным беззаконием. Об этом 4 июня написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Government.ru

Как отметил зампред Совбеза РФ, при введении санкций против России страны Запада решили также «воспроизвести лучшие практики прошлого».

«Вот возьмём санкции. Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий — государственные деятели или депутаты, — но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников», — указал он в своем сообщении.

При этом Медведев утончил, что семьи чиновников будут отвечать «по полной схеме и без вины», так как этого хотят власти ЕС и США, которые блокируют счета и имущество членов семей, а также не пускают их «через границу к западным ценностям».

Также зампред Совбеза РФ сыронизировал, что в дальнейшем в действиях Запада можно предположить множество «других прогрессивных семейных правил» в традициях итальянских мафиози из «Ндрангеты» и «Коза Ностра».

«А можно уйти в историю глубже. Вспомнить Законы Хаммурапи. Там, как известно, за гибель сына хозяина дома от обрушения постройки, некачественно выполненной строителем, можно было убить сына строителя», — написал он.

«Это, конечно же, новое и одновременно хорошо забытое слово в правосудии и уголовной политике. За всё ответят члены семьи. Члены семьи политика или бизнесмена. Семьи строителя дома. Или члены семьи врага народа, как по ст. 58 УК РСФСР 1926 года», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что у Европейского союза нет планов вводить торговое эмбарго на газ в отношении РФ.