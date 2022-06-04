Бухарест, , 12:51 — REGNUM Водитель из города Яссы на северо-востоке Румынии выиграл судебный процесс против представителей местных правоохранительных органов, обвинивших его в совершении крупного дорожно-транспортного происшествия. Об этом 4 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Согласно официальной информации, накануне суд Ясс принял во внимание свидетельства защиты указанного водителя, заявившего, что стражи порядка незаконно оштрафовали его на 1305 леев ($68). В качестве доказательства своей невиновности истец предъявил содержащую спирт увлажняющую салфетку, которую он использовал незадолго до аварии. Служители Фемиды приняли во внимание то обстоятельство, что алкогольные пары гигиенического средства были ошибочно приняты полицейскими за запах алкоголя, якобы исходившего от шофера.

В итоге суд отменил соответствующий штраф и постановил выплатить мужчине компенсацию, сумма которой не разглашается.

По словам юристов, это первый в новейшей истории юриспруденции Румынии случай, когда оштрафованному дорожной полицией гражданину удалось отстоять свои права в суде.