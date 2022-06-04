Москва, , 12:50 — REGNUM Военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников украинских боевиков были сбиты российскими комплексами противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом 4 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также за это время были сбиты 17 беспилотников киевских боевиков в Луганской Народной Республики (ЛНР), Харьковской и Николаевской области, включая два «Байрактара-ТБ2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за 108 дней эскалации в ДНР погиб 141 мирный житель, пострадали — 676, в том числе 53 ребенка.