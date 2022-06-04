* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:49 — REGNUM С момента прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались представить международному сообществу свой новый образ и получить возможность признания своего правительства, но это вызвало внутренние раздоры между фракциями «прагматиков» и «фундаменталистов (экстремистов)», пишет «Шафакна».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохраняли большую сплоченность во время вооруженной борьбы, которая длилась почти 20 лет, несмотря на кризис лидерства, внутреннее соперничество и ожесточенные бои с иностранными и афганскими силами.

После августа 2021 года «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается преобразоваться из партизанского движения в эффективное правительство; однако, достоянием общественности становятся внутренние разногласия между лидерами группировки.

На прошлой неделе высокопоставленный чиновник талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыто раскритиковал репрессивную политику группировки.

Шир Мохаммад Аббас Станакзай, заместитель министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и глава политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, раскритиковал лидеров группировки за то, что они не разрешают девочкам ходить в школу: «Мы не должны восприниматься как власть с дубинкой, нашей целью должно быть завоевание сердец афганского народа».

Разногласия между лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали достоянием общественности

Эти редкие публичные высказывания эксперты называют «проявлением разногласий между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Бывший советник ЕС и ООН в Афганистане Майкл Сэмпл заявил: «Существуют беспрецедентные разногласия внутри руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в движении преобладают пуштуны, которые зачастую исходят из этнических, региональных, и даже клановых и племенных предпочтений, опирающихся на официальную политику правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящиеся у власти с августа 2021 года, заявили, что будет проводить более мягкую политику, чем при первом их правлении в 1990-х годах, но в последние месяцы начали подавлять всяческое инакомыслие и ограничивать свободы, особенно в отношении женщин, что вызвало приевшуюся «широкую критику со стороны международного сообщества и правозащитных организаций».

Также Совет Безопасности ООН в очередной раз призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немедленно прекратить свою политику и ограничения прав человека и основных свобод афганских женщин и девочек.

По оценкам экспертов, в настоящее время налицо соперничество за власть между «Сетью Хаккани» во главе с действующим министром внутренних дел Сираджуддином Хаккани (в основном, пуштуны восточной части Афганистана) и группой основателей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (пуштуны на южной части страны), а также меньшей и менее влиятельной группой таджикских и узбекских лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северном Афганистане.

В отчетах также подчеркиваются различия между относительно прагматичными политическими деятелями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и полевыми командирами и богословами-экстремистами, стремящимися к радикальному толкованию исламского права.

Сэмпл также говорит: «Политические разногласия между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют второстепенное значение, ибо основной причиной соперничества являются распределение привилегий и власти».

Однако, аналитик Сами Юсуфзай, считает, что большинство разногласий внутри талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это просто расхождение во мнениях, которое не приведет к гражданской войне между различными фракциями талибов.

Юсуфузай добавил: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень серьезно относится к своему внутреннему единству и сплоченности, и всякий раз, когда кто-либо действует или высказывается против политики движения, его изгоняют и даже убивают».

Он сказал, что посол Абдул Салам Заиф, Абдул Вакил Мутавакиль, министр иностранных дел, и Агаджан Мутасим, умеренный лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были уволены за выражение несогласия с политикой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Абдул Манан Ниязи, один из лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сформировавший отдельную партию в 2015 году, был убит в результате теракта в прошлом году», — сказал Юсуфзай.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подразумевает полную диктатуру, и все составляющие группировки должны подчиниться», — сказал он.

Ибрагим Бахайс, эксперт по Афганистану, сказал: «Для членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обычно непозволительно публичное выступление против политики духовного лидера движения, по любым вопросам, включая ограничения в отношении женщин и девочек».

Но оппозиция некоторых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавним решениям правительства может стать инструментом для понимания того, как справляться с разногласиями внутри группировки и их влиянием на политику.

«Лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делятся на две группы», — сказал он. — «Прагматики, которые считают, что экстремистская политика является основным препятствием для признания правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отмены санкций; и фундаменталисты, которые стремятся достичь абсолютной власти и ратовать за свое, экстремистское, толкование ислама.

«Кажется, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоят на распутье: повторно применить свою политику 1990-х годов, или пойти по новому пути, который не вполне соответствует их идеологии», — сказал он.

Но Сэмпл говорит, что внутренний конфликт между лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выходит за рамки политических разногласий — документально подтверждены многочисленные случаи вооруженного противостояния между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).