Лебяжьевский район, Курганская область, 4 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Курганской области два жителя рабочего посёлка Лебяжье отданы под суд за убийство женщины. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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По данным следствия, два гражданина причастны к убийству гражданки 1989 года рождения. 9 августа 2021 года её тело было найдено на территории Лебяжьевского агроэлеватора. А само преступление было совершено в ночь на 20 июля. Оказалось, что обвиняемые и их знакомая распивали спиртное, решили её убить, заманили в помещение заброшенного агроэлеватора и совершили убийство.

Тело убитой было сброшено в колодец и завалено ветками. Уголовное дело скоро рассмотрит суд.