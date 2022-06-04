* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:41 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили несколько сотен боевиков «Красного отряда» в несколько деревень в Панджшере, чтобы воспрепятствовать протестам населения, пишет «8Собх».

Кабул. Афганистан Oxam

«Красный отряд», также упоминается как «красная группа» или «кровавый отряд» — элитное подразделение афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Характеризуется как наиболее боеспособное и опасное формирование «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные источники сообщили, что жители деревни Малсапа хотели выразить протест против убийства Абдул Мунира Амини, погибшего под пытками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестко пресекли акцию, введя войска в деревни Малсапа и Сарича, мотивируя это тем, что решение будет принято провинциальным штабом.

Рухулла Шах Маланг, заместитель губернатора провинции Панджшер, заявил населению:

«Не устраивайте демонстраций, мы услышали ваши пожелания и сообщим о ваших опасениях в военный комитет; ибо решение вопросов находится в руках военного комитета».

«Если вы снимете видео и отправите его в СМИ, они вам его вернут», — саркастически заметил он.

Абдул Мунир Амини был арестован и избит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда осматривал свои земли в предгорьях деревни Малсапа. Он умер в результате пыток талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые затем оставили тело Мунира возле его дома в деревне Мелсапа.

У Абдул Мунира Амини осталось семеро детей, он был единственным кормильцем в семье.