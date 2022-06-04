Москва, 4 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. О героизме и мужестве командира отделения технического обслуживания младшего сержанта Богдана Кузнецова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, рассказали 4 июня в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир отделения технического обслуживания младший сержант Богдан Кузнецов

Отмечается, что младший сержант обслуживал российскую военную и специальную технику с первых дней спецоперации и в один из дней батальонно-тактическая группа, в составе которой действовал Кузнецов, вела ожесточенные бои с украинскими нацистами, попытавшимися напасть на позиции российских войск.

«Во время очередного артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований украинских радикалов вражеские снаряды попали в ангар со стоящей там военной техникой, в результате чего ангар загорелся», — говорится в сообщении.

При этом добавляется, что после этого младший сержант, проявив в условиях риска для жизни отвагу и самоотверженность, лично вывел из-под разрыва снарядов три автомобиля с боеприпасами, два автотопливомаслозаправщика и смог эвакуировать из очага возгорания двух раненых военнослужащих ВС РФ.

«Смелые и решительные действия младшего сержанта Кузнецова позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим, а также избежать уничтожения большого количества военной техники», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героизме и мужестве начальника радиостанции ефрейтора Дмитрия Коробейникова, проявленных им в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.