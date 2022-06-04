Пекин, , 12:25 — REGNUM Девять спутников крупнейшего частного автопроизводителя в Китае Zhejiang Geely Holding Group начали работу на околоземной орбите. Об этом сообщает Nikkei Asia.

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Спутники GeeSAT, разработанные дочерней компанией Geely Geespace, были запущены 2 июня ракетой-носителем «Чанчжэн-2 °C» с космодрома Сичан. Позже специалисты наземного центра Geely в городе Корла подтвердили, что спутники работают в штатном режиме.

Компания Geely планирует использовать собственную спутниковую группировку для определения местоположения с точностью до сантиметра. Эти данные будут использоваться для управления беспилотными транспортными средствами, также они найдут применение в сфере логистики и малой беспилотной авиации.

Планируется, что к 2025 году в составе группировки будет насчитываться 72 спутника, что позволит начать эксплуатацию системы в Китае. После 2026 года в Geely рассчитывают довести число спутников до 240 аппаратов, чтобы обеспечить глобальное покрытие.

Для производства спутников компания Geely в 2021 году запустила собственный завод в городе Тайчжоу. Предприятие может выпускать до 500 аппаратов в год.

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