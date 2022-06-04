Москва, 4 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. О героизме и мужестве начальника радиостанции ефрейтора Дмитрия Коробейникова, проявленных им в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, сообщили 4 июня в Минобороны России.

Минобороны РФ Начальник радиостанции ефрейтор Дмитрий Коробейников

Уточняется, что ефрейтор неоднократно в связанных с риском для жизни условиях, под интенсивным артиллерийским огнем и авиационными ударами обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь между командованием и подразделениями батальонной тактической группы десантно-штурмовой бригады.

Также указывается, что, выдвигаясь для восстановления нарушенного управления, он позволил командованию своевременно реагировать на изменение обстановки.

«Действуя в составе взвода управления, Дмитрий вступил в бой с превосходящим числом украинских националистов. В условиях ведения активного минометного огня противником ефрейтор Коробейников отвел в безопасную зону командно-штабную машину, чем не допустил уничтожения аппаратуры связи», — говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в ходе боя ефрейтор прицельным огнем лично уничтожил три легкобронированных автомобиля противника и более 15 нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира мотострелкового батальона подполковника Александра Михайлова, проявленных им в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.