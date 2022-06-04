Рим, 4 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. У Европейского союза нет планов вводить торговое эмбарго на газ в отношении РФ, сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью La Stampa.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Позиция Европейской комиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Тема заключается в том, чтобы … не навредить слишком сильно себе», — отметил он. Хотя торговое эмбарго на газ в отношении РФ не вошло в повестку ЕС, он подчеркнул, что 6 пакетов санкций «окажут разрушительное воздействие на экономику РФ».

Он также выразил надежду на то, что ФРГ подключится к решению вопроса о принятии последнего пакета рестрикций.