Москва, 4 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В России стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным в единый день голосования 11 сентября 2022 г. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

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В единый день голосования 11 сентября 2022 г. пройдут избирательные кампании различного уровня, в том числе выборы 15 глав субъектов, выборы депутатов шести законодательных органов госвласти в субъектах РФ.

Также в единый день голосования пройдут выборы в регионах, чьи главы покинули свои посты.