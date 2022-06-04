София, , 12:12 — REGNUM Несколько тысяч сотрудников департамента пожарной безопасности Болгарии вышли на центральные улицы Софии, Велико-Тырново, Бургаса и других крупных городов страны на общенациональную акцию протеста с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 4 июня сообщает БНР.

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По свидетельствам очевидцев, демонстранты развернули плакаты с надписями «Дайте денег!» и «Поставьте себя на наше место!». При этом некоторые полицейские не только не предпринимают действий по разгону демонстраций, но и поддерживают своих коллег (в Болгарии Департамент пожарной охраны входит в структуры МВД).

Ранее правительство Болгарии одобрило проект повышения жалования сотрудникам МВД страны на 20 процентов. Руководство отраслевого профсоюза настаивает на соответствующем увеличении в размере 25−40%.