Москва, , 12:05 — REGNUM О героических действиях командира мотострелкового батальона подполковника Александра Михайлова, проявленных им в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, рассказали 4 июня в Минобороны России.

Командир мотострелкового батальона подполковник Александр Михайлов Минобороны РФ

Отмечается, что мотострелковый батальон под командованием подполковника сдерживал украинских нацистов около одного из населенных пунктов, имеющего стратегическое значение, и враг, массированно обстреливающий позиции российских военнослужащих, раз за разом пытался превосходящими силами прорвать оборону для захвата жилых районов посёлка.

Также указывается, что российские военные под командованием Михайлова свыше двух недель сдерживали атаки радикалов, при этом по позициям батальона было произведено свыше 100 артиллерийских и минометных обстрелов.

«Благодаря умелому руководству вверенным батальоном, профессионализму и опыту подполковника Александра Михайлова, а также слаженным действиям его подчиненных было отбито более 40 атак националистов. Все поставленные пред батальоном задачи были выполнены в установленные сроки с сохранением боеспособности подразделений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы был сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины.