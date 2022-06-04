Донецк, , 12:05 — REGNUM За 108 дней эскалации в ДНР погиб 141 мирный житель, пострадали — 676, в том числе 53 ребенка. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За 108 дней эскалации погибло 141 гражданское лицо, в т.ч. 7 детей. Ранения различной степени тяжести получили 676 гражданских лиц, в т.ч. 53 ребенка», — отмечается в сообщении.

Кроме того, за 108 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3777 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 3466.

Всего ВСУ выпустили 33 848 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК «Точка-У», 43 ракеты РСЗО БМ-27 «Ураган», 14 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 5696 ракет РСЗО БМ-21 «Град».