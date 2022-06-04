Донецк, 4 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку ракеты из «Урагана» и «Града». Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:25 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из БМ-27 «Ураган», 40 ракет из БМ-21 «Град», 28 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.