Приангарье благодарит парашютистов-десантников за борьбу с пожарами
Иркутск, 4 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Из Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки к местам постоянной дислокации отправляются силы лесопожарных формирований федерального резерва, сообщает 4 июня телеграм-канал правительства региона.
Парашютисты-десантники из Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Омской области помогали тушить лесные пожары в Усть-Илимском, Нижнеудинском, Осинском, Слюдянском и Усольском районах.
«Мы благодарны этим людям, с их помощью ликвидированы наиболее труднее лесные пожары в практически непроходимых местах. Благодарим также Рослесхоз за предоставление сил федерального резерва. Знаем, что в случае обострения лесопожарной обстановки, ведомство сразу же готово откликнуться на наши заявки, — сказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.
Как сообщало ИА REGNUM, после отмены режима ЧС, на всей территории Иркутской области ввели особый противопожарный режим. По состоянию на утро 4 июня в регионе действовал один лесной пожар на площади два гектара.
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