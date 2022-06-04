Иркутск, 4 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Из Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки к местам постоянной дислокации отправляются силы лесопожарных формирований федерального резерва, сообщает 4 июня телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Лес в Приангарье

Парашютисты-десантники из Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Омской области помогали тушить лесные пожары в Усть-Илимском, Нижнеудинском, Осинском, Слюдянском и Усольском районах.

«Мы благодарны этим людям, с их помощью ликвидированы наиболее труднее лесные пожары в практически непроходимых местах. Благодарим также Рослесхоз за предоставление сил федерального резерва. Знаем, что в случае обострения лесопожарной обстановки, ведомство сразу же готово откликнуться на наши заявки, — сказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, после отмены режима ЧС, на всей территории Иркутской области ввели особый противопожарный режим. По состоянию на утро 4 июня в регионе действовал один лесной пожар на площади два гектара.

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