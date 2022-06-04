Москва, , 11:56 — REGNUM Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также, 542 района сосредоточения живой силы и военной техники. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 БПЛА, 328 ЗРК, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов, 3405 единиц военной автомобильной спецтехники.

Читайте ранее в этом сюжете: Российскими средствами ПВО сбит самолет ВСУ с вооружением и боеприпасами