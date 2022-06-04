Москва, 4 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений ВСУ, а также 542 района сосредоточения живой силы и военной техники. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 БПЛА, 328 ЗРК, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 орудий полевой артиллерии и минометов, 3405 единиц военной автомобильной спецтехники.