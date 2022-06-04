Москва, 4 июня 2022, 11:54 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Также за сутки уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Варваровка, Попасная, Стаханов Луганской Народной Республики, Дементьевка, Волхов Яр, Большие Проходы, Мосьпаново, Дослипное, Новая Гнилица, Капитоловка Харьковской области, Новоалександровка Николаевской области.
В том числе в районе Каменка Николаевской области российскими средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2».
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