Иркутск, 4 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. После отмены режима ЧС, на всей территории Иркутской области ввели особый противопожарный режим. Как сообщает 4 июня территориальное ГУ МЧС РФ, он необходим в связи с наступлением периода особой пожарной опасности и возникающей угрозой пожаров населенным пунктам и объектам экономики.

Пресс-служба ГУ МЧС Пожар

Организована профилактическая работа 751 различной группы патрулирования общей численностью 2225 человек. Накануне межведомственными группами было проведено 8390 подворовых обходов. Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано 13 462 человека.

«По результатам работы за сутки составлено 28 протоколов. Семеро нарушителей привлечены к административной ответственности в населенных пунктах и садоводствах, ещё семь нарушений выявлено в лесах. 14 протоколов за нарушения требований пожарной безопасности, в том числе за захламление территории горючими отходами, составлено органами местного самоуправления. Выявлено три факта разведения костров», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 4 июня в Иркутской области действует один лесной пожар на площади два гектара.

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