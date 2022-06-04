Москва, 4 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34 и Су-35 ВС России

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Всего в результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.