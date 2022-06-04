Москва, , 11:49 — REGNUM В Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике появятся учебные заведения, которые будут готовить специалистов для российской ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

Рогозин рассказал, что пообщался с детьми из ДНР и ЛНР на космодроме Байконур, куда они прибыли для наблюдения за стартом грузового корабля «Прогресс МС-20». Используемой для запуска ракете-носителю «Союз-2.1а» было присвоено название «Донбасс» в честь участников специальной военной операции.

Глава Роскосмоса объяснил, что эта поездка была организована для поддержки молодого поколения Донбасса. Некоторые из побывавших на космодроме ребят выразили желание связать свою судьбу с космонавтикой.

«Я пообещал, что мы сделаем всё необходимое, чтобы на территориях, освобождённых от врага, на территории в том числе и Донбасса, мы сориентируем высшие учебные заведения, окажем им поддержку, чтобы там можно было готовить специалистов для российской ракетно-космической отрасли», — заявил Рогозин.

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