Москва, 4 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. Об этом 4 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777.

Также в районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

Также поражены 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожены два пункта управления ВСУ, 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Веселое, Бахмут ДНР, Спорное, Подлесное и Лоскутовка ЛНР.