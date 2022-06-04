В Румынии на добровольную военную службу зачислено 1,5 тыс. человек
Бухарест, 4 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В рамках новой программы министерства обороны Румынии ряды румынской армии пополнили 1,5 тысяч добровольцев. Об этом 4 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, указанная программа предусматривает создание дополнительных армейских подразделений для граждан, желающих получить воинскую специальность в условиях мирного времени. Как отмечено в заявлении Минобороны Румынии, подобные добровольцы будут получать минимальные выплаты, однако будут рассчитывать на «широкие социальные льготы».
«Таким образом, мы поднимем престиж службы в вооруженных силах», — резюмировал румынский военный министр Василе Дынку.
Напомним, румынская армия формируется на профессиональной основе. Общая численность добровольных формирований при ВСР может составить до 5 тыс. человек.