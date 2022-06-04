Запорожье, Украина, , 11:40 — REGNUM Западные спецслужбы пытаются вывезти за пределы Украины мощности завода «Мотор Сич», заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Украинское предприятие «Мотор Сич» Freeman88

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Предприятие расположено в Шевченковском районе Запорожской области, специализируется на производстве авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. Рогов указал, что сейчас на заводе изготавливают двигатели для турецких БПЛА Bayraktar TB2 и AKINCI.

«По контракту 30 двигателей в 2022 году «Мотор Сич» должен отгрузить именно туркам», — передает его слова ТАСС.

Он добавил, что британские, американские, польские спецслужбы задействованы в том, чтобы мощности «Мотор Сич» удалось вывезти за пределы страны.