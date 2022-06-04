Донецк, 4 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Силы ДНР и ЛНР при поддержке военных ВС России контролируют 226 населённых пунктов, идут бои за Святогорск. Об этом 4 июня заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки 112 человек эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в ДНР.

До 30 человек личного состава и техника ВСУ уничтожены за сутки, подавлены 3 огневые точки в районе н. п. Водяное, сообщает Народная милиция ДНР.