Донецк, 4 июня 2022, 11:32 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:40 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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