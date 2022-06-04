Москва, , 11:30 — REGNUM РФ и Украина совершили обмен телами военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, сообщила 4 июня военный корреспондент Ирина Куксенкова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Освобождение Донбасса продолжается: все новости о спецоперации на Украине»

«Поменяли 160 на 160», — отметила она и уточнила, что обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что обмен пленными между РФ и Украиной в том или ином виде идет постоянно. Он отметил, что для российской стороны это очевидно важный процесс.