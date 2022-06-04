Барнаул, 4 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Алтайский край включен в состав восьми регионов России, где с июня 2022 года начнет действовать федеральная программа развития донорства.

Pixabay.com Эмблема донорства

«Она реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и предполагает информационную и материальную поддержку в части создания сувенирной продукции, которая отражала бы специфику региона, местный колорит», — пояснила заместитель руководителя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

В Алтайском крае насчитывается около 30 тысяч доноров, из них 13 тысяч носят звание почетного донора России. Ежегодно заготавливают примерно 35 тонн крови.

«Все меры поддержки, прописанные в ФЗ №125, в регионе реализуются. В том числе доноры получают денежную компенсацию на питание в размере 5% от величины прожиточного минимума, установленного в крае, им дополнительно предоставляют два выходных дня», — уточняют в министерстве здравоохранения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2022 года о необходимости модернизации Службы крови заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). По его словам, в регионах отмечается высокий процент износа оборудования и зданий учреждений службы крови, устаревшие мобильные комплексы заготовки крови и недостаточная кадровая укомплектованность.

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