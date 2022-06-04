Калининградские нахимовцы отправились в традиционный шлюпочный поход
Калининград, 4 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Калининграде 3 июня стартовал ежегодный шлюпочный поход «Нахимовская миля», в котором принимают участие воспитанники, курсанты и офицеры калининградских филиалов Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) и Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
Поход, посвящённый 350-летию со дня рождения основателя Российского флота Петра I, стартовал на набережной реки Преголя. Экипажи шлюпок на митинге, прошедшем на причале перед отправлением, напутствовали руководители военных образовательных учреждений и представители морской общественности региона.
Начальник Калининградского филиала НВМУ контр-адмирал Сергей Гришин отметил, что в таком формате шлюпочный поход проводится впервые.
В течение двух дней шлюпки с воспитанниками и курсантами пройдут по реке Преголя, выйдут в Калининградский залив и зайдут в город Светлый. Далее маршрут молодых моряков лежит через Калининградский морской канал в Балтийск. Обратный маршрут завершится 4 июня в точке отправления — на набережной реки Преголя в Калининграде.
Во время похода также планируется провести несколько тематических и исторических мероприятий, а также посетить памятные места в городах Светлом и Балтийске.
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