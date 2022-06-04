Калининград, 4 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Калининграде 3 июня стартовал ежегодный шлюпочный поход «Нахимовская миля», в котором принимают участие воспитанники, курсанты и офицеры калининградских филиалов Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) и Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Посадка команды в шлюпку на время

Поход, посвящённый 350-летию со дня рождения основателя Российского флота Петра I, стартовал на набережной реки Преголя. Экипажи шлюпок на митинге, прошедшем на причале перед отправлением, напутствовали руководители военных образовательных учреждений и представители морской общественности региона.

Начальник Калининградского филиала НВМУ контр-адмирал Сергей Гришин отметил, что в таком формате шлюпочный поход проводится впервые.

пресс-служба ЗВО «В нём принимают участие 100 нахимовцев, из которых сформированы 12 экипажей шлюпок «ЯЛ-6». Курсанты филиала ВУНЦ ВМА в Калининграде в экипажах нахимовцев выступают в качестве старших наставников. Все участники похода — ученики восьмых классов — прошли специальную подготовку, начавшуюся с изучения устройства «ЯЛ-6», теории и практики гребли и управления шлюпками».

В течение двух дней шлюпки с воспитанниками и курсантами пройдут по реке Преголя, выйдут в Калининградский залив и зайдут в город Светлый. Далее маршрут молодых моряков лежит через Калининградский морской канал в Балтийск. Обратный маршрут завершится 4 июня в точке отправления — на набережной реки Преголя в Калининграде.

Во время похода также планируется провести несколько тематических и исторических мероприятий, а также посетить памятные места в городах Светлом и Балтийске.

пресс-служба ЗВО «Нахимовскую милю» планируется сделать ежегодной и со временем подключить в состав её участников юнармейцев и учеников кадетских классов».

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